Стеколин Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеколин Игорь Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1963

Отец: не указан

Мать: Стеколина Алевтина Викторовна

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