Мартыненко (Голубева) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиС 1907 по 1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Рождение ребёнка
30.12.1907
Дочь: Мартыненко Мелания Александровна
Отец ребёнка: Мартыненко Александр Трофимович
Смерть
С 1907 по 1989