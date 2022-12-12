Мартыненко (Голубева) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Голубева) Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

С 1907 по 1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Мартыненко Александр Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1905 по 1907
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.12.1907

Дочь: Мартыненко Мелания Александровна

Отец ребёнка: Мартыненко Александр Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1907 по 1989
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