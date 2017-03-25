Романова Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1941
Сын: Романов Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
село Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина
Смерть
Неизвестно