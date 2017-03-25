Романова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1941

Сын: Романов Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

село Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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