(Малышев) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Малышев Дмитрий

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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