Мирошниченко Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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