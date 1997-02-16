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Ермушина Нина Николаевна
Ермушина Нина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1949
Пол
Женский
Отец
Ермушин Николай Алексеевич
1924 г.р.
Мать
Ермушина (Смирнова) Надежда Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949
Отец:
Ермушин Николай Алексеевич
Мать:
Ермушина Надежда Васильевна
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