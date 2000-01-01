Шмидт (Schmidt) Ганс Михель (Hans Michel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Schmidt) Ганс Михель (Hans Michel)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.03.1665 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмидт Ганс

Мать: Оттилия

Рождение ребёнка
1664 ст.

Сын: Шмидт Николаус

Мать ребёнка: Анна Мария

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Мария

Смерть
31.03.1665 ст.
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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