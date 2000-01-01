Шмидт (Schmidt) Ганс Михель (Hans Michel)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.03.1665 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмидт Ганс
Мать: Оттилия
Рождение ребёнка
1664 ст.
Сын: Шмидт Николаус
Мать ребёнка: Анна Мария
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Мария
Смерть
31.03.1665 ст.
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция