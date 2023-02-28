Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Егор

Мать: Фекла

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1838
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