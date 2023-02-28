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Агафья
Агафья
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Место рождения
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
1778
Дата смерти
После 1838
Пол
Женский
Отец
Егор
1741 г.р.
Мать
Фекла
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Егор
Мать:
Фекла
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1838
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