Лукьянова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Лукьянова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Лукьянова) Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Лукьянова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: (Лукьянова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Рождение ребёнка
29.01.1906
Сын: Лукьянов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович
Смерть
Неизвестно