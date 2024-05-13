Лукьянова Евдокия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова Евдокия Петровна

Лукьянова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Лукьянова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Лукьянова) Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Лукьянова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: (Лукьянова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Лукьянов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Фирсович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.