Макарова (Самичева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
10.02.1910
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Макаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно