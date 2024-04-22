Макарова (Самичева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Самичева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Самичев Николай Исааков

Мать: Самичева Апполинария Парменовна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Макаров Николай Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Макаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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