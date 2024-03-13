Зыкова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1959
Отец: Зыков Николай Егорович
Мать: Чайка Аня Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
14.09.1979
Дочь: Кузьмина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
08.02.1982
Сын: Кузьмин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир