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Зыкова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1959

Отец: Зыков Николай Егорович

Мать: Чайка Аня Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Владимир

Рождение ребёнка
14.09.1979

Дочь: Кузьмина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир

Рождение ребёнка
08.02.1982

Сын: Кузьмин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир

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