Глазковский Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1935
Сын: Глазковский Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Глазковская Мария Филлиповна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Глазковский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Глазковская Мария Филлиповна
Смерть
Неизвестно