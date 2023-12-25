Глазковский Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазковский Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1935

Сын: Глазковский Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Глазковская Мария Филлиповна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Глазковский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Глазковская Мария Филлиповна

Смерть
Неизвестно

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