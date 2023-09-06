Супонева (Завитаева) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупонева (Завитаева) Анна Семёновна

Супонева (Завитаева) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супонев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Супонев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Супонев Николай Степанович

Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1916

Сын: Супонев Иван Степанович

Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1919

Дочь: Теличенко (Супонева) Антонина Степановна

Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.