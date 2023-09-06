Супонева (Завитаева) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Супонев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1913
Сын: Супонев Николай Степанович
Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1916
Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1919
Дочь: Теличенко (Супонева) Антонина Степановна
Отец ребёнка: Супонев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно