Двойнова Екатерина (Галина)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Вера
Отец ребёнка: Двойнов Константин
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойнов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Двойнов Константин
Смерть
Неизвестно