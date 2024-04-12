Двойнова Екатерина (Галина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнова Екатерина (Галина)

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Вера

Отец ребёнка: Двойнов Константин

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Двойнов Константин

Смерть
Неизвестно
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