Халина (Крикунова) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалина (Крикунова) Мария Евдокимовна

Халина (Крикунова) Мария Евдокимовна

Место рождения

Лосиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.02.1910

Дата смерти

12.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Лосиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1933

Дочь: Иванова Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Халин Максим Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Лосиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
12.12.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close