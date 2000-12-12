Халина (Крикунова) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1910
Дата смерти12.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1910
Рождение ребёнка
19.07.1933
Дочь: Иванова Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Халин Максим Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
12.12.2000