Сова Яков Михайлович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Сова Яков Михайлович

Автор
ДС
Савин Д.

мужской, родился 1888, Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умер Неизвестно

Отец
Сова Михаил МоисеевичНеизвестно г.р.
Мать
Тикун Мавра СтефановнаНеизвестно г.р.
Дети
Савин Мина Яковлевич1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сова Михаил Моисеевич

Мать: Тикун Мавра Стефановна

Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1926

Сын: Савин Мина Яковлевич

Мать ребёнка: Рощина Акулина Прохоровна

Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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