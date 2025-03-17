Сова Яков Михайлович
мужской, родился 1888, Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умер Неизвестно
ОтецСова Михаил МоисеевичНеизвестно г.р.
МатьТикун Мавра СтефановнаНеизвестно г.р.
Дети
Савин Мина Яковлевич1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сова Михаил Моисеевич
Мать: Тикун Мавра Стефановна
Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Савин Мина Яковлевич
Мать ребёнка: Рощина Акулина Прохоровна
Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно