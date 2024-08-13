Власова (Власова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Власова) Матрена Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Власова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Семен Владимирович

Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Власова) Агафья Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович

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