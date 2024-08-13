Власова (Власова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Власова) Матрена Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Власова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Семен Владимирович
Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Власова) Агафья Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Павлович