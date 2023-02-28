Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848

Отец: Костин Дорофей Дмитриевич

Мать: Симонова Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.05.1866

Муж: Симонов Лаврентий Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1867

Сын: Симонов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Симонов Лаврентий Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1868

Сын: Симонов Леонтий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Симонов Лаврентий Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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