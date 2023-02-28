Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848
Бракосочетание
01.05.1866
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1867
Сын: Симонов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Симонов Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1868
Сын: Симонов Леонтий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Симонов Лаврентий Степанович
Смерть
Неизвестно