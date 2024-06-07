Новоселов Лука Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Новоселов Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Глызинская, Россия
Рождение ребёнка
1748
Сын: Новоселов Сава Лукич
Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна
Смерть
Неизвестно