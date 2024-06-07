Новоселов Лука Иванович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новоселов Лука Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Новоселов Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Настасья Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
д. Глызинская, Россия
Рождение ребёнка
1748

Сын: Новоселов Сава Лукич

Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Новоселов Федор Лукич

Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Новоселов Федор Ii Лукич

Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Новоселов Евсей Лукич

Мать ребёнка: Новоселова Настасья Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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