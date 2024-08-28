Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Около 1708 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Между 1709 и 1717

Муж: Афанасий Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1722
Микляево, Шуйский район, Северный край

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