Симонова Матрона
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Симонов Федосей Епимахович
Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Симонов Василий Епимахович
Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Симонов Григорий Епимахович
Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Симонов Гавриил Епимахович
Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич
Смерть
Неизвестно