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Симонова Матрона

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Симонов Артем Епимахович

Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симонов Федосей Епимахович

Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Симонов Василий Епимахович

Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симонов Григорий Епимахович

Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Симонов Гавриил Епимахович

Отец ребёнка: Симонов Епимах Саввич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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