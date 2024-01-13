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Петрович Герасим Леонтьевич

Место рождения

г. Пинск, Минская губ.

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петрович Леонтий Иванович

Мать: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губ.
Бракосочетание
22.02.1842

Жена: Петрович Домникия Иосифовна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна

Рождение ребёнка
02.09.1852

Дочь: Юстина Герасимовна

Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
14.11.1854

Дочь: Стефанида Герасимовна

Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна

г. Пинск, Минская губ.
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