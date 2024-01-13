Петрович Герасим Леонтьевич
Место рожденияг. Пинск, Минская губ.
Дата рождения1820
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
г. Пинск, Минская губ.
Бракосочетание
22.02.1842
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна
Рождение ребёнка
02.09.1852
Дочь: Юстина Герасимовна
Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
14.11.1854
Дочь: Стефанида Герасимовна
Мать ребёнка: Петрович Домникия Иосифовна
г. Пинск, Минская губ.