Упорова Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упоров Семен Сергеев
Рождение ребёнка
22.06.1901
Дочь: Упорова Праскевна Семенова
Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Упорова Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Упорова Елизавета Семенова
Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев
Смерть
Неизвестно