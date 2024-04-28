Упорова Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУпорова Дарья Алексеева

Упорова Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Семен Сергеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1901

Дочь: Упорова Праскевна Семенова

Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Упорова Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Упорова Елизавета Семенова

Отец ребёнка: Упоров Семен Сергеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.