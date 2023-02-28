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Жуков Павел Тимофеевич

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Место рождения

Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

?.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Жуков Тимофей

Мать: не указана

Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.09.1938

Сын: Жуков Василий Павлович

Мать ребёнка: Жукова Наталья Мефодьевна

Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Жукова Наталья Мефодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков ыважлвдж Павлович

Мать ребёнка: Жукова Жена1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков вавиапи Павлович

Мать ребёнка: Жукова Жена1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Жена1

Смерть
?.02.1989
Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
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