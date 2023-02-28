Жуков Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1907
Дата смерти?.02.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Отец: Жуков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1938
Мать ребёнка: Жукова Наталья Мефодьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Жукова Наталья Мефодьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Жена1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Жена1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Жена1
Смерть
?.02.1989