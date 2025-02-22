Алексей Егорович Около 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Егорович

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

мужской, родился Около 1754, Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Отец
Егор АндреевичОколо 1717 г.р.
Мать
Наталья ТерентьевнаОколо 1742 г.р.
Дети
Василий АлексеевичОколо 1779 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Егор Андреевич

Мать: Наталья Терентьевна

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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