Алексей Егорович
мужской, родился Около 1754, Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
ОтецЕгор АндреевичОколо 1717 г.р.
МатьНаталья ТерентьевнаОколо 1742 г.р.
Дети
Василий АлексеевичОколо 1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Егор Андреевич
Мать: Наталья Терентьевна
Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно