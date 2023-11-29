Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зубова Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно