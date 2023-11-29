Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Фонарев Иван Николаев

Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зубов Гаврило Николаев

Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зубова Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зубов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Зубов Николай Григорьев

Смерть
Неизвестно

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