Шевелев Евгений Николаевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург (Ленинград)
Дата рождения28.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Отец: Шевелев Николай Иванович
Мать: Шевелева Елена Семёновна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
10.12.1962
Сын: Шевелев Андрей Евгениевич
Мать ребёнка: Новикова Лидия Андреевна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Лидия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
Неизвестно