Шевелев Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Евгений Николаевич

Место рождения

г. Санкт-Петербург (Ленинград)

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: Шевелев Николай Иванович

Мать: Шевелева Елена Семёновна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
10.12.1962

Сын: Шевелев Андрей Евгениевич

Мать ребёнка: Новикова Лидия Андреевна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Лидия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
Неизвестно
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