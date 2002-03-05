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Гудым Федор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

31.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гудым Не известно

Мать: Гудым МАМА не известно

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Гудым Александр Федорович

Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Гудым Леонид Федорович

Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Гудым Мая Федоровна

Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1939

Дочь: Гудым Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гудым Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Смерть
31.10.1943
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