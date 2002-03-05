Гудым Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти31.10.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гудым Не известно
Мать: Гудым МАМА не известно
Рождение ребёнка
18.03.1932
Сын: Гудым Александр Федорович
Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1936
Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Гудым Мая Федоровна
Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1939
Дочь: Гудым Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гудым Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Гудым-Школа Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1943