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Булатов Михаил Тимофеев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Булатов Тимофей Иванов

Мать: Булатова Марфа Федорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Настасья Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Булатова) Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Булатова Настасья Макарова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816

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