Булатов Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Булатов Тимофей Иванов
Мать: Булатова Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Булатова) Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Булатова Настасья Макарова
Смерть
После 1816