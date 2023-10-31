Торопченова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.
Сын: Торопченов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Торопченов Яков Федоров
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.
Сын: Торопченов Василий Яковлев
Отец ребёнка: Торопченов Яков Федоров
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно