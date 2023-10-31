Торопченова Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропченова Евдокия Петрова

Торопченова Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Муж: Торопченов Яков Федоров

Рождение ребёнка
13.08.1866 ст.

Сын: Торопченов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Торопченов Яков Федоров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.

Сын: Торопченов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Торопченов Яков Федоров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close