Панова (Царькова) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Царькова) Лидия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1938

Муж: Панов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
23.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Александр Емельянович

Развод
13.11.1947

Муж: Панов Александр Емельянович

Смерть
Неизвестно

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