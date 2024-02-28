Панова (Царькова) Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1938
Рождение ребёнка
23.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Александр Емельянович
Развод
13.11.1947
Смерть
Неизвестно