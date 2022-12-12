Васильева (Кондрашова) Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кондрашова) Евдокия Моисеевна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Кондрашов Моисей Иванович

Мать: Шевергина (кондрашова) Василиса Михайловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Васильев Пимен Климентович

Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Васильев Максим Климентович

Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Васильев Анисим Климентович

Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Климент Федорович

Смерть
Неизвестно
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