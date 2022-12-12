Васильева (Кондрашова) Евдокия Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1783
Сын: Васильев Пимен Климентович
Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Васильев Максим Климентович
Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Васильев Анисим Климентович
Отец ребёнка: Васильев Климент Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно