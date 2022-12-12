Плужник Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Плужник Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Плужник Елена Петровна
Место жительства
1877
Крестьянин собственник хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плужник Елена Петровна
Смерть
Неизвестно