Плужник Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плужник Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Плужник Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Плужник Елена Петровна

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
1877
Комиссарово, Харківська область
Крестьянин собственник хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плужник Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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