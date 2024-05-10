Попова (Кирилова) Мария Леонтиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Кирилова) Мария Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/post/1246/130414/p4678651.htm
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Софроницкая (Попова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Павлович (Павлинович)

Смерть
Неизвестно

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