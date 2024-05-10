Попова (Кирилова) Мария Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/post/1246/130414/p4678651.htm
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Софроницкая (Попова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Павлович (Павлинович)
Смерть
Неизвестно