Ищенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИщенко Сергей

Ищенко Сергей

Место рождения

г.Таганрог

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь Бехтерева
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.