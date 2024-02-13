Ищенко Сергей
Место рожденияг.Таганрог
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь Бехтерева
Похороны
Неизвестно