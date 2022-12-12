Хазов Леонтий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1844 ст.
Дата смерти01.04.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1866 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.
Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Иванов Захаров и астраханская мещанка девица Вера Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Дочь: Тимохина Клавдия Леонтьевна
Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна
Восприемники: астраханский мещанин Петр Тихонов Кузнецов и астраханского мещанина Созонтия Тихонова Кузнецова жена Агриппина Никифорова.
Рождение ребёнка
13.11.1886 ст.
Дочь: Батяева Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна
Восприемники: 2-го лейб-гусарского полка запасной унтер-офицер Иаков Ионов Гундарин и посёлка Каралат крестьянка девица Антонина Васильева Хазова.
Смерть
01.04.1902 ст.
"умер в возрасте 61 года от простуды"