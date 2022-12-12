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Хазов Леонтий Васильевич

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.07.1844 ст.

Дата смерти

01.04.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.07.1866 ст.

Жена: Хазова Александра Тихоновна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.

Сын: Хазов Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Иванов Захаров и астраханская мещанка девица Вера Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Дочь: Тимохина Клавдия Леонтьевна

Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Петр Тихонов Кузнецов и астраханского мещанина Созонтия Тихонова Кузнецова жена Агриппина Никифорова.
Рождение ребёнка
13.11.1886 ст.

Дочь: Батяева Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Хазова Александра Тихоновна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: 2-го лейб-гусарского полка запасной унтер-офицер Иаков Ионов Гундарин и посёлка Каралат крестьянка девица Антонина Васильева Хазова.
Смерть
01.04.1902 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 61 года от простуды"
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