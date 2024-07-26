Дятлова Надежда Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова Надежда Геннадьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2012 г.р.

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976

Отец: не указан

Мать: Маврина Любовь Геннадьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятлов Дмитрий Евгеньевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.2009

Сын: Дятлов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дятлов Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.11.2012

Сын: Дятлов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дятлов Дмитрий Евгеньевич

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