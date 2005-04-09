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Кощер Александр Алексеевич
Кощер Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Кощер Алексей Ильич
1979 г.р.
Мать
Кощер (Соколовская) Ольга Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2005
Отец:
Кощер Алексей Ильич
Мать:
Кощер Ольга Сергеевна
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