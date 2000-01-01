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Кирилл
Кирилл
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1890
Пол
Мужской
Отец
Стефанов Кирилл
1870 г.р.
Мать
Емельянова Марфа
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Стефанов Кирилл
Мать:
Емельянова Марфа
Смерть
1890
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