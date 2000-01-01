Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Стефанов Кирилл

Мать: Емельянова Марфа

Смерть
1890
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