Козьманова (Масловская) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьманова (Масловская) Валентина Николаевна

Козьманова (Масловская) Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1992

Отец: Масловский Николай Дмитриевич

Мать: Масловская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Козьманова Кристина Фёдоровна

Отец ребёнка: Козьманов Фёдор Харлампиевич

Рождение ребёнка
27.05.2018

Сын: Козьманов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Козьманов Фёдор Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьманов Фёдор Харлампиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close