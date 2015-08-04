Козьманова (Масловская) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1992
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Козьманова Кристина Фёдоровна
Отец ребёнка: Козьманов Фёдор Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.05.2018
Сын: Козьманов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Козьманов Фёдор Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно