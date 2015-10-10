Щукин Алексей Матвеевич 27.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Алексей Матвеевич

Место рождения

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.

Дата рождения

27.03.1929

Дата смерти

10.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1929

Отец: Щукин Матвей (Матфей) Григорьевич

Мать: Щукина (Пономарева) Анна Михайловна

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва
Бракосочетание
24.02.1955

Жена: не указана

г. Москва
Смерть
10.10.2015

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