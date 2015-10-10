Щукин Алексей Матвеевич
Место рожденияс. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Дата рождения27.03.1929
Дата смерти10.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1929
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва
Бракосочетание
24.02.1955
Жена: не указана
г. Москва
Смерть
10.10.2015