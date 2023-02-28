Полунина Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.09.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1879 ст.

Сын: Полунин Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Полунин Григорий Сергеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.

Сын: Полунин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Полунин Григорий Сергеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Григорий Сергеевич

Смерть
14.09.1886 ст.
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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