Полунина Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.09.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1879 ст.
Сын: Полунин Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Полунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Полунин Григорий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1886 ст.
Причина смерти: от чахотки