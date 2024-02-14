Гинтер Адам Адамович
Место рожденияхутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Дата рождения15.02.1900
Дата смерти05.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900
Отец: Гинтер Адам Христианович
Мать: (Тейц) Христина Карловна
Работа или профессия
Неизвестно
арестован 16.06.1936 года.
Рождение ребёнка
30.05.1925
Сын: Гинтер Яков Адамович
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Ginther) Lilly
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ginther Otto
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ginther Volodys
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Смерть
05.09.1937