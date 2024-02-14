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Гинтер Адам Адамович

Место рождения

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.

Дата рождения

15.02.1900

Дата смерти

05.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900

Отец: Гинтер Адам Христианович

Мать: (Тейц) Христина Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
арестован 16.06.1936 года.
Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Гинтер Яков Адамович

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Ginther) Lilly

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ginther Otto

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ginther Volodys

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Смерть
05.09.1937

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