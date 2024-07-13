Горинов Федор Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоринов Федор Петрович

Горинов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горинов Петр

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горинов Николай Федорович

Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горинов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горинова Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Башкирова (Горинова) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна

Васильевское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.