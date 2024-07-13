Горинов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горинов Петр
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горинов Николай Федорович
Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горинова Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1949
Дочь: Башкирова (Горинова) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Горинова (Седанова) Анна Васильевна
Васильевское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно