Попова (Ярцева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ярцева) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1900

Муж: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Попов Павел Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Попов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.04.1917

Сын: Попов Егор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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