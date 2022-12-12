Попова (Ярцева) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1900
Муж: Попов Иван Андреевич
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1911
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Попов Павел Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1914
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1917
Сын: Попов Егор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно