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Трофимов Никита Авраамов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842 ст.

Отец: Трофимов Абрам Фатеев

Мать: Трофимова Прасковья Фолимонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.01.1863 ст.

Жена: Трофимова Варвара Владимирова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1865 ст.

Дочь: Трофимова Анисья Никитина

Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1867 ст.

Сын: Трофимов Сергей Никитович

Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Трофимов Иван Никитович

Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Трофимов Филипп Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Трофимова Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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