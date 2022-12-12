Трофимов Никита Авраамов
Место рождения
Дата рождения27.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842 ст.
Бракосочетание
28.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1865 ст.
Дочь: Трофимова Анисья Никитина
Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова
Рождение ребёнка
09.10.1867 ст.
Сын: Трофимов Сергей Никитович
Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Трофимова Варвара Владимирова
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Трофимова Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно