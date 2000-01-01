Дарья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Исаев Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Исаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Исаев

Смерть
Неизвестно
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