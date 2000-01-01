Дарья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Исаев Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Исаев
Смерть
Неизвестно