Ефимов Андриан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1889
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1933
Сын: Анучин Геннадий Андрианович
Мать ребёнка: Анучина Александра Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анучина Александра Александровна
Смерть
?.01.1942