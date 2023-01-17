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Попов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955

Отец: Попов Николай Тимофеевич

Мать: Попова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1979

Дочь: Петросян Александра Викторовна

Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
11.01.1980

Сын: Попов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
17.08.1983

Дочь: Ваваева Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Ивановна

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