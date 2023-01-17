Попов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955
Рождение ребёнка
06.09.1979
Дочь: Петросян Александра Викторовна
Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1980
Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1983
Дочь: Ваваева Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Людмила Ивановна