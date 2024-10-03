Мозгов Прохор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти07.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Волков Василий Ефимов
Мать: Марфа Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1886
Рождение ребёнка
1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мозгов Николай Прохорович
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Мозгов Тимофей Прохорович
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
13.07.1898
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.05.1901
Сын: Мозгов Константин Прохорович
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.07.1904
Сын: Мозгов Евдоким Прохорович
Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна
Смерть
07.12.1910