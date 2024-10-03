Мозгов Прохор Васильевич Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозгов Прохор Васильевич

Место рождения

Холмец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

07.12.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1889 г.р.
Скрыто настройками приватности
1895 г.р.
1898 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Волков Василий Ефимов

Мать: Марфа Ефимова

Холмец, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1886

Жена: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мозгов Николай Прохорович

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Мозгов Тимофей Прохорович

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1898

Сын: Мозгов Илья Прохорович

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Мозгов Константин Прохорович

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Мозгов Евдоким Прохорович

Мать ребёнка: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
07.12.1910
Холмец, Шаховская, Московская область

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